-EMRE TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 9 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen 1,5 saatlik antrenmanda sarı-lacivertliler, ısınma ve koordinasyonun ardından pas çalışmaları yapıp taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı. -EMRE SEVİNCİ- Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Emre, bugün takımla çalışmalara katıldı. Konyaspor maçında yaşadığı sakatlıkla sağ arka alt adalesinde ikinci dereceden yırtık oluşan Emre, bu akşam antrenmanın tamamında yer aldı. Çift kale maçta iyi görünen sarı-lacivertli futbolcunun durumuna göre Eskişehirspor maçı için karar verilecek. -YOBO KATILMADI- Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Yobo, adalesindeki sertleşme nedeniyle antrenmana katılmadı. Dün genel yorgunluk nedeniyle antrenmanda bulunmayan Yobo'nun, sağ arka üst adalesinde oluşan sertleşme nedeniyle tedavi edildiği ve tesislerdeki salonda çalıştığı bildirildi. Çift kale maçın son dakikalarında bırakarak tesislere giden Gökhan Gönül, giderken eliyle medya mensuplarına doğru yaptığı işaretle bir sorunu olmadığını, iyi olduğunu ifade etti. -SELÇUK'UN DURUMU İYİYE GİDİYOR- Bursaspor maçı öncesi sol arka adalesinde yırtık tespit edilen Selçuk'un tedavisine devam edildi. Tedaviye olumlu yanıt verdiği bildirilen Selçuk'un, beklenenden daha erken takıma dönebileceği öğrenildi. Bu arada, sol arka alt adalesinde yırtık bulunan Dia'nın tedavi ve çalışmasına devam ettiği kaydedildi. Öte yandan, teknik direktör Aykut Kocaman'ın antrenman öncesi yardımcılarıyla gerçekleştirdiği toplantıda Eskişehirspor ile ilgili analizler yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.