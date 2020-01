-Emre: Problem yarattığımı hissettiğim an ceketimi alır giderim İSTANBUL (A.A) - 31.12.2011 - Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, takımda ne teknik direktör Aykut Kocaman ne de başka bir oyuncuyla yumruklaşmadığını ve hiç bir zaman problem çıkaran oyuncu olmadığını öne sürerek, ''Problem yarattığımı hissettiğim an ceketimi alır giderim. Ben bu ailenin çocuğuyum'' dedi. Emre Belözoğlu Fenerbahçe Tv'ye yaptığı açıklamada, 2011 yılında yaşadıkları şampiyonluğa ve şike iddialarına yönelik soruşturma yaşadıklarını dile getirerek, ''2011 yılı bize büyük mutluluklar yaşattı ancak son dönemde ise büyük üzüntüler yaşadık. Bu sene benim burada 3. senem ve ilk şampiyonluğumu yaşadığım dönem. Ayrıca 2011 yılında oğlum Ömer Akif dünyaya geldi. Bunlar benim için 2011 yılının en güzel anları ancak 2011 yılının son döneminde hak etmediğimiz süreçle karşı karşıya kaldık. Başkanımız ve camia olarak zor bir süreç yaşadık ve yaşıyoruz. Bu süreç içinde camiamız çok önemli bir birliktelik ve beraberlik gösterdi. Bu camianın içinde bulunmak benim için gurur verici'' diye konuştu. Zor bir süreç içinden geçtiklerini kaydeden Emre, ''Gerçekten kolay bir süreç yaşamıyoruz. Bizi ayakta tutan içeride Aykut hoca, dışarıda ise taraftarın ve camianın desteği. Fenerbahçe camiası bu süreci iyi yönetti. Ama gördük ki; Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'den başka ne yazık ki destekçisi yok. Fenerbahçe'nin Fenerbahçeliden başka seveni yok. Ligin hala tepesinde olmamızı çok onurlu bir duruş olarak görüyorum'' şeklinde konuştu. Sezon başında takımdan ayrılan oyuncuların kendilerini olumsuz etkilediğini söyleyen Emre Belözoğlu, her şeye rağmen ligin en çok pas yapan ve en oturmuş takımı görüntüsünü verdiklerini belirtti. Bu yıl uygulanacak play-off sisteminin adil bir sistem olmadığını iddia eden Emre Belözoğlu, ligi avantajlı bitirmek istediklerini ve hedeflerinin şampiyonluk olacağını kaydederek, şöyle konuştu: ''Saha içinde bazen ben kontrolü kaybettiğim dönemlerde Fenerbahçe camiasını üzen bazı görüntüler vermişimdir. En çok rahatsızlık duyduğum şey, benim ismimin olduğu konularda spekülasyonların olması. Ben ne hocamla ne de takımdan herhangi bir arkadaşımla yumruklaşmadım. Ben ne zamanki bu takımın içinde bir problem oluşturduğumu hissettiğimde burada olmak istemem. Emre takım içinde problemleri çözmek için mücadele eder. Emre problem olmaz. Problem yarattığımı hissettiğim an ceketimi alır giderim. Ben bu ailenin çocuğuyum.''