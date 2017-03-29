Emre Mor hayalindeki takımı açıkladı

A Milli Takım'ın, Moldova ile oynadığı özel maçta attığı gol ve şık hareketleriyle tribünleri coşturan 19 yaşındaki Emre Mor, "Hayalim bir gün Real Madrid formasını giymek" dedi. Borussia Dortmund’un genç yıldızı, Süper Lig ekipleriyle ilgili transfer iddialarına ise, "Yanıt yok" karşılığını verdi.

Başarılı futbolcu, dün soluğu İstanbul’da aldı. Medipol Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Servisi’ne gidip tedavi gören çocukları ziyaret etti. Ziyaret öncesi Hürriyet gazetesinden Koray Durkal'ın sorularını yanıtlayan Emre Mor'un açıklamaları şöyle:

"Milli takım formasıyla ilk gölü atmanın tarifi yok"

- Milli formayla attığın ilk gol sonrası neler hissettin?

Herkes çok mutluydu. Gol atmak zaten harika bir duygu ama A Milli Takım formasıyla bunu başarmak benim için inanılmazdı. Bunun gerçekten bir tarifi yok. İlk golüm olması sebebiyle de büyük bir duygu patlaması yaşadım.

- Dortmund’dan sonraki hayalin ne?

Şu an için bilmiyorum. En büyük hayalim Real Madrid forması giymek ama daha çok erken. Dortmund dünyanın en iyi ve pozitif takımlarından biri. Burada çok şey öğreniyorum. Ve buradan ayrılırken yıldız bir oyuncu olarak gitmek istiyorum.

"O çalımı atarken rencide etmek istemedim"

- Üç büyüklerle hakkında çıkan transfer haberleri için neler söyleyeceksin?

Yanıt yok.

- Sosyal medya seni ve Moldova maçında attığın o çalımı konuştu. O hareketi yaparken neyi düşündün?

Küçük yaşlardan beri antrenmanlarda çalıştığım bir hareketti. Maçta da topun gittiği yönü ve rakibin açısını görünce yapabileceğimi düşündüm ve yaptım. Rakibimi rencide etmek gibi bir niyetim asla olmadı. O an ne hissediyorsam onu yaptım. Sosyal medyada konuşulduğunu da arkadaşlarımın mesajları sonrası gördüm. Herkese teşekkür ediyorum.

"Tavlada Arda Abi'den daha iyiyim!"

Aynı Fatih Hocam gibi Arda Abi de hep yanımda duruyor ve bana destek oluyor. Tavlayı ondan daha iyi oynuyorum.

- Fatih Terim’le aranda nasıl bir diyalog var?

İnanılmaz bir adam ve iyi bir insan. Bunu çok iyi biliyorum. Benimle her konuştuğunda bunu hissediyorum. Bana her zaman inanıyor. Şans verdiği için de büyük bir mutluluk yaşıyorum.

- Peki ya Arda Turan?

A Milli Takım’da her zaman benimle konuşuyor. Tıpkı Fatih Hocam gibi bana inanıyor ve arkamda duruyor. Her zaman hedeflerim için koşmam gerektiğini söylüyor ve daima pozitif. Onu gerçek abim gibi seviyorum.

"Bir gün Barça olabilir"

- Hanginiz tavlada daha iyi?

Ben tavlayı Arda Abi’den daha iyi oynuyorum (Gülüyor). Daha henüz oynamadık ama bir dahaki sefere en büyük maçım onunla olacak.

- Barcelona’da oynayabilecek potansiyelde olduğunu düşünüyor musun?

Kendimi biliyorum ve Barcelona’da oynayabileceğime inanıyorum. Zaman ne getirir bilinmez. Şu an tek amacım iyi bir futbolcu olabilmek.

"Aubameyang, 'Koçum'u Nuri'den öğrenmiştir"

- Aubameyang, Türkçe biliyor mu? Sana tweet olarak attığı, “Koçum” kelimesini kimden öğrendi?

Hayır, Almanca biliyor. Pek çok oyuncu farklı dilden kelimeler öğreniyor ve kullanıyor. Bana Twitter’dan yazdığı, “Koçum” kelimesini benden duymadığı kesin Nuri Şahin’den duymuş olabilir (gülüyor).

"Bir gün sizler gibi Türkçe konuşacağım"

- Türkçe'yi ne zaman öğreneceksin?

Şu anda Almanca öğreniyorum. Gerçekten öğrenmeyi çok istiyorum ama bunun için biraz daha zamana ihtiyacım olacak. Ama bir gün sizler gibi Türkçe konuşacağım, bunu gerçekten istiyorum.

"Konsol oyunlarını çok seviyorum"

- Bir günün nasıl geçiyor?

Antrenmanlar günümün büyük bir bölümünü kaplıyor. Dinlenip rahatlamaya çalışıyorum. Boş zamanlarımda ise Almanca öğrenip, arada bir de dijital oyunlar oynuyorum.