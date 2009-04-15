T24 LogoT24 Logo
Spor

Emre liderliğe soyunuyor

Fenerbahçe’de kaptanlık yapıp sembol isimler arasında katılmak olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, bu doğrultuda ilk adımı attı.

15 Nisan 2009 03:00


Başkan Aziz Yıldırım’ın özel çabasıyla transfer edilen ve imza atarken yaptığı açıklamada, hedefinin Fenerbahçe’de kaptanlık yapıp sembol isimler arasında katılmak olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, bu doğrultuda ilk adımı attı.

Özellikle ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla alkış toplayan tecrübeli oyuncu, takımın liderliğine soyunarak, derbi sonrası oluşan kötü havayı dağıtmak ve takımı toparlamak için harekete geçti. Kaptan Alex’in sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalması ve bazı oyuncularla arasının iyi olmaması nedeniyle ağabeylik görevine soyunan Emre’nin, bu doğrultuda ilk olarak tüm arkadaşlarının katılacağı yemekli bir toplantı düzenleyeceği belirlendi.

Eleştiri-özeleştiri

Bu toplantıda herkes eleştiri ve özeleştirisini yapacak. Toplantıda, ligdeki 7 maç ve Fortis Türkiye Kupası’nın kazanılması yönünde neler yapılması gerektiği konuşulacak ve takımda kenetlenmenin sağlanması için atılacak adımlar belirlenecek. Emre Belözoğlu’nun ayrıca antrenmanlardan sonra dinlenme saatlerinde de arkadaşlarıyla motivasyon ağırlıklı konuşmalar yapacağı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24