Emre liderliğe soyunuyor



Başkan Aziz Yıldırım’ın özel çabasıyla transfer edilen ve imza atarken yaptığı açıklamada, hedefinin Fenerbahçe’de kaptanlık yapıp sembol isimler arasında katılmak olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, bu doğrultuda ilk adımı attı.



Özellikle ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla alkış toplayan tecrübeli oyuncu, takımın liderliğine soyunarak, derbi sonrası oluşan kötü havayı dağıtmak ve takımı toparlamak için harekete geçti. Kaptan Alex’in sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalması ve bazı oyuncularla arasının iyi olmaması nedeniyle ağabeylik görevine soyunan Emre’nin, bu doğrultuda ilk olarak tüm arkadaşlarının katılacağı yemekli bir toplantı düzenleyeceği belirlendi.



Eleştiri-özeleştiri



Bu toplantıda herkes eleştiri ve özeleştirisini yapacak. Toplantıda, ligdeki 7 maç ve Fortis Türkiye Kupası’nın kazanılması yönünde neler yapılması gerektiği konuşulacak ve takımda kenetlenmenin sağlanması için atılacak adımlar belirlenecek. Emre Belözoğlu’nun ayrıca antrenmanlardan sonra dinlenme saatlerinde de arkadaşlarıyla motivasyon ağırlıklı konuşmalar yapacağı öğrenildi.