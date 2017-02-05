Emre Kınay’dan hükümete çağrı

Tiyatro biletlerinin yüzde 50'sinin vergi olduğunu söyleyen Emre Kınay, hükümete çağrıda bulundu.

Yıllardır bilet fiyatlarından muzdarip olduğunu her fırsatta dile getiren Emre Kınay, sosyal medya hesabından ‘tiyatrobiletimdenvergialmayın’ hashtagi ile yaptığı paylaşımlarla konuyu tekrar gündeme getirdi ve hükümete seslendi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin 10 yıl önce verdiği sözü hatırlatan Kınay, bilet ücretlerinin yüzde 50’sinin vergi olduğunu söyleyerek, "Biletlerden vergi almayın" dedi.