T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Emre Kınay’dan hükümete çağrı

"Halkın eğlencesine bir katkınız olsun"

05 Şubat 2017 19:46

Tiyatro biletlerinin yüzde 50'sinin vergi olduğunu söyleyen Emre Kınay, hükümete çağrıda bulundu. 

Yıllardır bilet fiyatlarından muzdarip olduğunu her fırsatta dile getiren Emre Kınay, sosyal medya hesabından ‘tiyatrobiletimdenvergialmayın’ hashtagi ile yaptığı paylaşımlarla konuyu tekrar gündeme getirdi ve hükümete seslendi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin 10 yıl önce verdiği sözü hatırlatan Kınay, bilet ücretlerinin yüzde 50’sinin vergi olduğunu söyleyerek, "Biletlerden vergi almayın" dedi.

ETİKETLER

emre kınaytiyatrovergibilet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24