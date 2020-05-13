Emre Kınay: Hülya Koçyiğit'in vizyonuyla ilgili tartışma başlatırım

Tiyatro oyuncusu Emre Kınay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u başarılı bulmadığını belirtirken, "Benim çok sevdiğim biri, başarılı bulmuyorum ama bende kredisi hâlâ var" diye konuştu. Kınay, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Danışmanı Hülya Koçyiğit içinse, "Hülya Koçyiğit'in vizyonuyla ilgili tartışma başlatırım" ifadelerini kullandı.

Jülide Ateş'in sunumuyla, Haber Global ekranlarında her Perşembe ekrana gelen 40'ın bu haftaki konuğu Emre Kınay oldu.



Duru Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni ve oyuncu Emre Kınay, kendisine ayrılan 2 dakika sürede 40 soruyu yanıtladı.

Kınay, özel hayatından tiyatrosuna, spordan belediye başkanlığına kadar pek çok soruyu yanıtladı.

İşte Emre Kınay'la 40'tan satır başları.

"Ali Koç'u başarılı bulmuyorum"

Emre Kınay, Fenerbahçe Spor Klübü Başkanı Ali Koç için, "Benim çok sevdiğim biri. Başarılı bulmuyorum. Dost acı söyler başarılı bulmuyorum. Çok da şanssız olduğunu düşünüyorum. Pişman olmadığını bilmiyorum, başkan sağlam duruyor ama çok şanssız. Yapmayacağım dediği şeyleri yaptı beni de üzdüren ve kızdıran… Başarılı değil ama, bende kredisi hâlâ var" dedi.

"Genç oyunculara karşı önyargılı değilim"

Jülide Ateş, Emre Kınay'a "Yeni nesil oyuncular kitap okumuyor. Sokakta yürüyemiyorlar ama, 3 sezon dizi yapamadıklarında o yürüyemedikleri sokaklardan ellerini kollarını sallayarak gidecekler cümlelerini hatırlatarak "Genç oyunculara karşı ön yargılı mısınız?" sorusunu yöneltti.

Emre Kınay ise, "Hayır değilim. Son birkaç projemde benimle birlikte oynayan oyuncular star gündemine oturdular. Oyunculuk mesleğinin ne olup ne olmadığına cevap verdiğim bir soruydu.



Bir oyuncunun okur yazar olmasına dair verdiğim bir yanıttı. Gençlerin okumalarını yeterli bulmuyorum. Güncel edebiyat takip ediliyor. Genç kuşağa güveniyorum, inanıyorum, sürdürülebilirlik konusunda kaygılarım var" dedi.

"Kıvanç Tatlıtuğ ve Cansu Dere bu işi layığıyla yapıyor"

Emre Kınay, Jülide Ateş'in "Eski eşiniz Emine Ün'ün oyunculuğunu beğenmiyor musunuz?" sorusu da geldi. Kınay, soruyu pas geçerek yanıtlamadı ama, "Kıvanç Tatlıtuğ ve Cansu Dere bu işi layığıyla yapan insanlardan biri" ifadelerini kullandı.

"Hülya Koçyiğit'ten danışman olmaz"

Emre Kınay, Hülya Koçyiğit'in "Projeler üretiyoruz, Cumhurbaşkanına sunuyoruz o da karar veriyor" açıklamasına ilişkin olarak da, "Sayın Cumhurbaşkanını uyarmak isterim danışmanlarını değiştirsin, direkt ve derhal diyerek, vizyoner olmayanlardan danışman olmaz" demişti.

Jülide Ateş, Emre Kınay'a Hülya Koçyiğit'le ilgili o cümleleri hatırlattı. Kınay'ın yanıtı "Hülya Koçyiğit'in vizyonuyla ilgili tartışma başlatırım evet. Hülya Hanım'ın sözleri özelinde söylediklerimin altına imzamı atarım. Ötesiyle ilgili bir şey söylemiyorum! Diğer beyefendi ve unvan sahibi şahısları tanımıyorum. Hâlâ da aynı fikirdeyim" oldu.

31 Mart seçimlerinde Kadıköy Belediye Başkan adaylığı sorulan Emre Kınay, siyasete ilişkin olarak da, "Meral Akşener'in koltuğuna oturmak istemem. Herhangi birinin koltuğunda, devleti yönetmek gibi bir düşüncem yok. Benim bir partim yok. Ben İyi Parti'ye hiçbir zaman üye olmadım. İyi Parti'nin adaylık teklifini kabul ettim. Laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nden yanayım, Mustafa Kemal Atatürk tek önderimdir." ifadelerini kullandı.