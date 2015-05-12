'Emre, Inter'e imzayı balıkçıda attı'

Galatasaray Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat, eski Galatasaraylı Emre Belözoğlu’nun 2001’de Inter’e transferiyle ilgili olarak “Emre, ‘İtalya’da oynamak istiyorum. Ama kulübüme de kazandırarak gitmek isterim. Galatasaray için her şeyi yaparım' dedi. Sonradan öğrendik ki daha devre arasında bir balıkçıda Inter'le sözleşme imzalamış. Aldığı nakit parayla da babasına o dönem otomobil galerisi açmış. O sezon zaten şampiyonluğu kaybettik” diye konuştu.

Galatasaray altyapısnda yetişen Emre Belözoğlu, UEFA Kupası'nı kaldıran efsane kadroda yer aldıktan bir sene sonra bonservis ücretsiz İtalyan ekibi Inter'in yolunu tutmuştu. Sarı-kırmızılı kulübün 1 numarası Duygun Yarsuvat, bu döneme ait çarpıcı bir iddia ortaya attı.

‘Inter'e balıkçıda imza attı’

Kadın Basketbol Takımı'nın şampiyonluk maçını izlemek için Kayseri'ye giden Yarsuvat, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu'nu bebekken aldık, futbolcu yaptık. Trafik kazasına karıştığında avukatlığını yaptım" dedi.

Galatasaray Başkanı, "Mircea Lucescu ona 'Her oyuncu bir gün İtalya'da oynamalı' dedi. Emre de 'Ben de oynamak istiyorum. Ama kulübüme de kazandırarak gitmek isterim. Galatasaray için her şeyi yaparım' cevabını verdi. Sonradan öğrendik ki daha devre arasında bir balıkçıda Inter'le sözleşme imzalamış. Aldığı nakit parayla da babasına o dönem otomobil galerisi açmış. O sezon zaten şampiyonluğu kaybettik" ifadelerini kullandı.

1996-2000 yılları arasında Süper Lig'de mutlu sona ulaşıp, Türk futbolunu UEFA Kupası'yla tanıştıran Cimbom, tarihi başarıların ardından maddi krizin de etkisiyle yıldız oyuncuları kadrosunda elinde tutamamıştı.