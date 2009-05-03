Emre ile Deivid tartıştı



Fenerbahçe’de, Beşiktaş derbisinin 49. dakikasında bir pozisyonda anlaşmazlığa düşen Emre Belözoğlu ile Deivid saha içinde birbirleriyle tartıştı.



Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe futbolcular Deivid ve Emre Belözoğlu 49. dakikada saha içinde tartıştı.



Daha önce saha içinde Uğur Boral ile de tartışan Deivid bu kez Emre Belözoğlu ile ağız dalaşına girdi.



Maç oynanırken böyle bir şey olması dikkatleri çekerken, araya giren Selçuk olayın büyümesini önledi.



Teknik Direktör Luis Aragones de, 56. dakikada Emre Belözoğlu'nu çıkararak Deniz Barış'ı sahaya sürdü.





