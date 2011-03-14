Emre hüngür hüngür ağladı!

T24 - F..Bahçe Konyaspor zaferiyle hem galibiyet serisini sürdürdü hem de G.Saray maçı öncesinde moral buldu. Ancak Emre Belözoğlu’nun sakatlanması tüm bu sevinçlerin yarım kalmasına neden oldu. 81. dakikada koşarken arka adalesinde sakatlık yaşayan ve sedyeyle soyunma odasına götürülen Emre’nin bu esnada elleriyle yüzünü kapatıp ağlaması gözlerden kaçmadı.







Kayseri maçı öncesi idmanda sağ arka adalesinden sakatlanan ve yapılan kontrollerde birinci derecede yırtık tespit edilen yıldız futbolcu o hafta oynamamasına karşın daha sonra büyük bir fedakârlık yaparak sırasıyla Beşiktaş, Kasımpaşa, G.Birliği ve dünkü Konya maçında forma giydi.







MİLLİ MAÇI KAÇIRIYOR





4 haftadır takımla idman yapmasa da maçlardan bir gün önceki taktik çalışmada yer alıp sahadaki yerini alan Emre’nin aslında bu sakatlık içine doğmuştu. Aykut Kocaman ile yaptığı görüşmede “Bacağım kötü. Doğru düzgün idman yapamıyorum. Bağlarım koparsa sezonu kapatabilirim” diyerek endişesini dile getirmişti. Kocaman ise “Sen çık, sahada dur yeter. Kendini zorlama” sözleriyle oyuncusuna duyduğu ihtiyacı ifade ederken, Emre’nin korktuğu dün başına geldi.



Dün akşam MR’ı çekilen yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinde daha önce birinci dereceden yırtık tespit edilen sağ arka alt adalesinde 2. dereceden yırtık tespit edildi. En az 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan Emre, G.Saray derbisinin ardından milli takımın Avusturya ile oynayacağı kritik maçta da forma giyemeyecek.





‘Arena’da yokum diye ağladım’



Fenerbahçe'de Emre’nin sakatlanması sarı-lacivertlileri şoke etti ancak en çok da yıldızın kendisini. G.Saray’a karşı TT Arena’da forma giymeyi çok istediğini belirten Emre “Sokağa çıktığımda F.Bahçeliler, G.Saray maçında oynamadığım için, G.Saray da başka şeylerden laf atıyorlar. Bu karşılaşma benim için çok önemliydi. Sakatlandığım anda derbide oynayamayacağımı anladım, o yüzden ağladım” dedi.