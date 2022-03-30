Emre Güral'ın yeni adresi İtalya

MKE Ankaragücü formasını geçen yıl giyen bu sezon ise boşta olan Emre Güral, İtalya 2. Ligi Serie B ekiplerinden Crotone ile anlaştı.

Geçen sezon MKE Ankaragücü formayı giyen ve bu sezon boşta olan Emre Güral, İtalya Serie B takımlarından Crotone’a transfer oldu.

Süper Lig'de Trabzonspor, Antalyaspor ve Alanyaspor formalarına giyen TFF 1. Lig'de ise Eskişehirspor'la ter döken Emre Güral, İtalya Seri B Ligi ekiplerinden Crotone'yle anlaştı.

Son olarak TFF 1. Lig'de MKE Ankaragücü forması giyen 32 ylaşındaki santrfor, 2020-2021 sezonunda 26 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

Yeni takımı ile antrenmanına çıkan Emre Güray, 30 Haziran 2022 tarihine sözleşme imzaladı.

Crotone, bu sezon ligde 19 puanla 19. sırada yer alıyor.