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Emre evlendi

Emre Belözoğlu, Tuğba Gürevin ile İstanbul'da evlenirken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da çiftin nikah şahitliğini yaptı

03 Ocak 2009 02:00

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Belözoğlu, Tuğba Gürevin ile İstanbul'da evlenirken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Emre dünya evine girdi - FOTOGALERİ

Swissotel'de gerçekleştirilen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptı. Nikahın ardından Başbakan Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.

Emre'nin düğününe, Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve kimi yöneticiler, Fenerbahçe Kulübü yöneticileri, teknik direktör Luis Aragones, sarı-lacivertli futbolcular ile spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

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