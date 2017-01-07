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Spor

Emre Çolak'ın asisti Deportivo'ya puan getirdi

Emre Çolak, Deportivo La Coruna formayla La Liga’da çıktığı son 4 maçta 4. asistine imza attı

07 Ocak 2017 11:37

La Liga'nın 17. haftasında Espanyol’a konuk olan Deportivo La Coruna, Emre Çolak’ın asist yaptığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

RCDE Stadı’nda oynanan mücadelede Deportivo La Coruna’nın golünü Emre’nin gol pasında 59. dakikada Celso Borges atarken, ev sahibi ekibin golünü ise 63. dakikada Gerard Moreno kaydetti.

Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan 25 yaşındaki Emre Çolak, mavi-beyazlı formayla La Liga’da çıktığı son 4 maçta 4. asistine imza attı.

Bu sonuçla ligdeki 5. beraberliğini yaşayan Galiçya ekibi, puanını 17’ye çıkarttı. Sahadan 8. kez berabere ayrılan Espanyol ise puanını 23’e yükseltti.

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