Emre Çolak yine kulüpsüz kaldı!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yaz döneminde imza attırdığı Emre Çolak'la yolları ayırdı. Emre Çolak, transfer dönemi açılmadan bir kez daha kulüpsüz kaldı.



Ajansspor'un haberine göre; Hatayspor yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Emre Çolak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

30 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibinde 5'i ilk 11 olmak üzere, 9 maçta boy gösterirken, ne asist ne de gol katkısı sağlayamadı.

Galatasaray altyapısından yetişen Emre Çolak, 2011'de kariyerinin zirvesine çıktı. 2016'da İspanya ekibi Deportivo'ya transfer oldu. 2021'de Karagümrük formasıyla Türkiye'ye dönüş yaptı.

Karagümrük'le geçen sezon devre arasında sözleşme imzalayan Emre, 3 ay sonra yolları ayırmıştı. Emre, yaz döneminde sözleşme imzaladığı Hatay'dan 5 ay sonra ayrıldı.