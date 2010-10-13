-EMRE BIRAKMAK İSTİYOR ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Milli futbolcu Emre Belözoğlu, ''Bu şampiyona (Euro 2012) sonrası milli takımı bırakmayı çok ciddi şekilde düşünüyorum. Arkadaşlarım ve ailemle görüştükten sonra kesin kararımı vereceğim'' dedi. Belözoğlu, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A Grubu dördüncü maçında, Türkiye'nin deplasmanda Azerbaycan'a 1-0 yenildiği maçın ardından NTV Spor'a yaptığı açıklamada, kendi tuttuğu futbolcunun attığı golün, kendi hatasından kaynaklandığını söyledi. ''Üzerimize düşen görevi ne kadar yaptığımızı sorgulamamız lazım. Yaşımız da ilerledi, artık bazı şeylerin kararını verme zamanı'' diye konuşan Belözoğlu, ''Kazandığımızın 20'de birini kazanmayan rakipler karşısında bu duruma düşmemeliyiz. Kendi aramızda toplantılar yaptık, demek ki konuşmayla da olmuyor. Herkesten çok özür diliyoruz. Ne kadar iyi oyuncu olduğumuzu böyle maçlarda ispatlamamız gerekiyor. Bu işi irdelemeliyiz ama büyüklerimiz de bu işi irdelemeli'' ifadelerini kullandı. Milli takımı bırakmak istediğini açıklayan tecrübeli futbolcu, ''Bu şampiyona sonrası milli takımı bırakmayı çok ciddi şekilde düşünüyorum. Üzerimde çok büyük bir baskı hissetmiyorum. Kimseye ispat edecek bir şeyim yok. Hem fiziken hem de ruhen yorgunum. Zamanı geldiğinde herkes bırakmalı. İnşallah Euro 2012'ye gideriz. Ben de güzel bir veda yaparım diye düşünüyorum. Arkadaşlarım ve ailemle görüştükten sonra kesin kararımı vereceğim. Bu düşüncem yaklaşık 2 yıldır var'' diye konuştu.