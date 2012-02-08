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Spor

Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül'ün tedavilerine devam edildi İSTANBUL (A.A)

08 Şubat 2012 21:25

-Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül'ün tedavilerine devam edildi İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 12 Şubat Pazar günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sarı-lacivertliler, salondaki ısınma çalışmalarının ardından çıktıkları sahada pas çalışmaları ve koşu yaptılar.  Bu arada Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, kar yağışı nedeniyle sahalardan birisinin üzeri naylon ile kaplandı. -Ziegler salonda çalıştı- Sarı-lacivertli takımda sol arka üst adalesinde ağrı olan Ziegler, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda çalıştı. Sol kasığında kısmi yırtık tespit edilen Emre Belözoğlu ile sağ arka üst adalesinde kısmi yırtık bulunan Gökhan Gönül'ün tedavilerine devam edildi. Sağ arka alt adalesindeki 3. derece yırtık nedeniyle ameliyat olan Sezer Öztürk'ün tedavisi ise Almanya'da devam ediyor. Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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