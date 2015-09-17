Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından Medipol Başakşehir'e transfer olan Emre Belözoğlu, dün trafik kazası geçirdi.

Belözoğlu'nun kullandığı Porsche marka lüks otomobil, 4. Levent Sanayi Mahallesi civarında bir taksiyle çarpıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, tecrübeli futbolcu ve taksi şoförü kazayı yara almadan atlatırken, özellikle takside ciddi bir hasar oluştu.

Emre Belözoğlu, trafiğin bir süre aksamasına neden olan kazanın ardından otomobilini kenara çekerken, taksi bir çekiciye yüklenip götürüldü.



Emre Belözoğlu'nun lüks otomobilinde kaza sonrasında küçük çaplı hasar oluştu