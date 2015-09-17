T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi

Tecrübeli futbolcunun lüks otomobilinde kaza sonrasında küçük çaplı hasar oluştu

17 Eylül 2015 13:15

Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından Medipol Başakşehir'e transfer olan Emre Belözoğlu, dün trafik kazası geçirdi.

Belözoğlu'nun kullandığı Porsche marka lüks otomobil, 4. Levent Sanayi Mahallesi civarında bir taksiyle çarpıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, tecrübeli futbolcu ve taksi şoförü kazayı yara almadan atlatırken, özellikle takside ciddi bir hasar oluştu.

Emre Belözoğlu, trafiğin bir süre aksamasına neden olan kazanın ardından otomobilini kenara çekerken, taksi bir çekiciye yüklenip götürüldü.

Emre Belözoğlu'nun lüks otomobilinde kaza sonrasında küçük çaplı hasar oluştu

 

 

ETİKETLER

haberbelözoğlukazahafiflüks otomobil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24