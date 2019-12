-EMRE BELÖZOĞLU OYNAYAMAYACAĞI İÇİN ÜZGÜN İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde oynayamayacak olmasının kendisini fazlasıyla yorduğunu ve üzdüğünü belirtti. Sarı-lacivertli futbolcunun Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamalar, kulübün internet sitesinde de yayınlandı. Ayağında 2-3 haftadır süregelen ağrıları bulunduğunu, antrenmanlara katılmadan maçlara çıktığını, 3 hafta sonra ilk kez geride kalan hafta 4-5 gün takımla antrenmana katılıp maça çıktığını anlatan Emre, ''Ancak kısmetsizlik oldu. Biraz da herhalde kendimi kontrol edemedim, iyi olduğumu düşündüm. Maç içinde birkaç pozisyonda da ayağımı zorladım. Bunlar hayatın içinde futbolun içinde olan şeyler. Daha önce de başıma geldiği için bu konuda tecrübeliyim ve bundan muzdaribim. Ancak özellikle Galatasaray maçı öncesi oynayamayacak olmak beni fazlasıyla yoruyor ve üzüyor'' ifadesini kullandı. Şampiyonluk yolunda ciddi şekilde emin adımlarla ilerlediklerini bildiren Emre, takım arkadaşlarına tribünden destek olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti: ''Ben de takımıma destek olmak istiyorum. Ancak Galatasaray maçında arkadaşlarımın yanında olamayacağım. Sahada olamayacağım ve onlara tribünden destek olacağım. 2. derecede yırtık tespit edildi. Normal şartlarda 2-3 hafta sürüyor bu sakatlık, ancak sağlık ekibimiz ve doktorumuz bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyorlar ve bu süreyi oldukça kısaltıyorlar. Daha önce de 3 hafta oynayamayacağım sakatlıklar yaşamıştım ancak 10 günlük sürede takıma döndüm. Bu sakatlığım da diğerleri gibi kısa sürede düzelecek diye düşünüyorum, öyle hissediyorum. Maçtan sonra tedavim başladı, bugün de tesislere geldim ve tedavime devam ediliyor. Umarım biran önce toparlarım. Doktorumla konuşuyorum şu an öncelikli hedefimiz Bursaspor maçına yetişebilmem. Biran önce toparlayıp takıma dönmek istiyorum. Üzülüyorum çünkü birkaç gündür ağrısız idman yapıp sonra maça çıkmak beni mutlu etmişti ancak böyle olması gerekiyormuş.'' -''GALATASARAY BU MAÇI...''- Emre, ligdeki iyi gidişatı bozmamak adına önemli bir maça çıkacaklarına işaret ederek, ''Galatasaray cephesinde ise kötü gidişatın ardından bu maç sezonu kurtarma maçı olarak görülecektir. Derbilerin hiçbir zaman favorisi olmaz. Biz her ne kadar moralli ve formda olsak da olmayacak. Bütün Galatasaray camiası tek bir maça kilitli şuan ve o da bizim maçımız'' dedi. -''3 YILDIR İLK DEFA BÖYLE BİR ORTAM GÖRÜYORUM''- Şampiyon olmak adına gerekli takım ruhunu özellikle sezonun ikinci yarısında yakaladıklarını anlatan Fenerbahçeli futbolcu, bir takımın başarısında ve başarısızlığında en büyük pay sahibinin futbolcular olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Bir takımın başarısında ve başarısızlığında en büyük pay sahibi futbolculardır. Bu konu bazen anlaşılmayabiliyor. Burada bulunduğum dönem içinde yani 3 yıldır, yönetimimiz zaten elinden gelenin fazlasını yapıyor biz futbolcular ve takım için. Aykut Hoca'nın da burada oturtmaya çalıştığı ortam, sinerji çok farklı. 3 yıldır ilk defa böyle bir ortam görüyorum. Büyük bir enerji harcıyor teknik heyetimiz. Ancak o da tabii ki bir yere kadar. Sezon başındaki o kötü görüntünün de tek sorumlusu futbolculardı. Ümit ediyorum ki 2. yarıdaki başarılı performansımızı devam ettirelim. Her maçı kazanalım. Hepimizin istediği ve tek hedefi bu. İnşallah hiç puan kaybetmeyiz ancak önümüzde zor haftalar var ve puan kaybı olabilir. Ancak tek amaç puan kaybetmemek, bu şekilde başarılı devam etmek.''