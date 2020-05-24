"Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'i Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etti"

Ali Koç yönetimindeki iki yılda şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe'de bu yıl büyük bir anlam ifade ediyor. Başkanlığının 3'üncü yılında sarı-lacivertlilere şampiyonluğu yeniden tattırmak isteyen Koç, Emre Belözoğlu'nu sezon sonunda sportif direktörlük görevine getirecek. Futbol yaşantısını noktaladıktan sonra da Fenerbahçe için hizmet verecek olan Emre Belözoğlu da şimdiden çalışmalara başladı.

Genç ve potansiyalli futbolcuları kadroya katmak için gecesini gündüzüne katan Belözoğlu bir yandan da şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için çalışıyor. Bu bağlamda direkt takıma katkı yapacak futbolcular üzerinde de duran Emre Belözoğlu yılın transferi için söz aldı. Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isim ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Gelecek sezon için transfer politikasını yerli ve düşük maliyetli isimler üzerine şekillendirmeye çalışan Fenerbahçe, ilk hedefi olan Nuri Şahin ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, önceki gün 31 yaşındaki orta saha ile bir görüşme daha yaptığı ve Nuri Şahin'i Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiği öğrenildi.

Bundesliga'da bu sezon düşme potasında yer alan Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun, kariyerinin son bölümünü Türkiye'de geçirme konusunda istekli olduğu ifade edildi.

Türk asıllı yıldızların Alman Milli Takımı'nı seçtiği dönemde hiç düşünmeden A Milli Futbol Takımı'na tercih eden, Borussia Dortmund ile özdeşleşmesine rağmen Real Madrid ve Liverpool gibi takımların formalarını giymişti.