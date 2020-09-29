Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin olacak

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve 22 yıllık aktif futbolculuk hayatını noktalayan Selçuk Şahin'in yeni görevi belli oldu. Tecrübeli isim, Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacak.



Fenerbahçe'de 12 sezon top koşturan ve oynadığı yıllarda sarı-lacivertlilerin sembol isimlerinden olan 39 yaşındaki Selçuk Şahin, futbolu bıraktı.

Kariyeri boyunca formasını giydiği bütün takımlara teşekkür eden tecrübeli yıldızın Fenerbahçe'ye döneceği öğrenildi. Şahin'in, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı bildirildi.

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