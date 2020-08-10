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Spor

Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'ye Erol Bulut engeli

10 Ağustos 2020 10:22

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut takımla birlikte antrenmanlara başlarken bir taraftan da yeni sezon transferleri için Emre Belözoğlu ile sürekli toplantı halinde. Sarı-Lacivertli takımın yeni hocası daha önce prensip anlaşmasına varılan Karagümrüklü Brahim Darri transferini veto etti.

Fanatik'in haberine göre; yeni sportif direktör Emre Belözoğlu, Karagümrük forması giyen Darri için 1 milyon bonservis ve oyuncuyla 3 yıllık imza konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Hatta Belözoğlu oyuncunun sosyal medya hesabına da müdahale etmiş ve gereksiz paylaşımları sildirmişti.

Ancak Erol Bulut, Darri için yetersiz raporu verince Fenerbahçe bu transferi şimdilik rafa kaldırdı.

33 maçta 4 gol atan ve yeni sezonda Fenerbahçe forması giymeye hazırlanan 26 yaşındaki Hollandalı oyuncunun Bulut'un kararı sonrası şaşkına döndüğü belirtiliyor.

Darri'nin formasını giydiği Karagümrük Play-Off finalinde Adana Demirspor'u yenerek Süper Lig'e yükselmişti. 

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