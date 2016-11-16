Emre Belözoğlu imzayı atıyor

Medipol Başakşehir’in 36 yaşındaki tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, kariyeri ile ilgili çok önemli bir karar vermek üzere.



Sezon sonunda bitecek sözleşmesi sonrası futbola veda etmesi beklenen yıldız orta saha oyuncusu, Abdullah Avcı ile yaptığı özel görüşme sonrası 1 sezon daha oynama kararı aldı.



Devre arasından hemen önce kesin kararını açıklaması beklenen Emre’nin jübile sonrası ise A Milli Takım’da antrenör olarak görev alması bekleniyor.



İlerleyen yaşına rağmen Süper Lig’de mükemmel bir performans ortaya koyan Emre, 10 maçta 699 dakika süre aldı ve bu zaman zarfında 2 gol, 3 asist üretti.