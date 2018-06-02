Emre Belözoğlu, Aziz Yıldırım'ın telefonuna neden cevap vermediğini açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir’in Kaptanı Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’den ayrıldığı dönemde yaşananları anlattı. O dönem Fenerbahçe’de Sportif Direktör olarak görev yapan Giuliano Terraneo ile geçmişte Inter’de oynarken problem yaşadığı için sarı-lacivertli kulüpten gönderildiği şeklindeki iddialara yanıt veren Emre Belözoğlu, Giuliano Terraneo ile kişisel bir problemi olmadığının altını çizerek şunları söyledi:

“Giuliano Terraneo ile yaşadığım bireysel bir sorun değildi. Sadece belli konularda fikir ayrılıklarımız vardı. O dönem Sportif Direktör olarak görev verilmesi kulübün bir kararıdır. Giuliano Terraneo ile Sportif Direktör olarak anlaşma sağlanması benim gideceğim anlamına geliyordu. Ben o dönem de söyledim daha şık bir şekilde veda edilebilirdi. OImadı… Kısmet değilmiş. Yönetime ve başkana kırgınlığım yok. Sokağa çıktığımda taraftar bana inanılmaz bir sevgi gösteriyor. Belki de hak ettiğimde daha fazla… Fenerbahçe’yi hep iyi hatırlayacağım. Çok güzel günlerim geçti Fenerbahçe’de… Sadece tek söyleyeceğim ayrılık kararı daha şık iletilebilirdi. Tek eleştirim bu olmuştu.”

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın “Kendisine yöneticilik teklif etmek için aradım ancak telefona cevap vermedi” şeklindeki sözleri ile ilgili de TRT Spor’da katıldığı programda konuşan Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Büyük ihtimalle beni kulüp telefonundan aradı. Kendi numarasından arasaydı bende kayıtlıydı kesinlikle açardım. Aziz Yıldırım aradığında kulüpte toplantıdaydım. Telefon numarası da tanımadığım bir numara olduğu için acil olmadığını düşündüm ve cevap vermedim. Ben bir sene daha futbol oynayacağım. Bıraktıktan sonra da Göksel Gümüşdağ ile konuşup bir karar vereceğim. Onlar bana sahip çıktı. Göksel Gümüşdağ’a sormadan ayrılmam doğru olmaz. Göksel Gümüşdağ ile görüşmeden Aziz Yıldırım’a cevap vermezdim. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte görev almak büyük bir onurdur. Bir gün bana bu pozisyon layık görüldüğünde donanımlı bir şekilde gelmek isterim. İlerde teklif gelirse tüm eğitimimi aldıktan sonra görevi kabul edebilirim.”