Emre Belözoğlu asları kesti

Fenerbahçe’de teknik sorumlu olduktan sonra 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alıp yenilgi yüzü görmeyen Emre Belözoğlu, geniş kadroyu verimli kullanmasıyla dikkat çekiyor.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre genç hocanın, Erol Bulut'un vazgeçemediği isimlerin yerine kendi yıldızlarını ön plana çıkarması göze çarpıyor. Bulut'un, sakatlık ve cezaları olmadığı sürece sık şans verdiği isimlerden Gustavo, Samatta, Osayi-Samuel ve Thiam, Belözoğlu'nun gözünden düştü.

Luiz Gustavo, 5 maçın 2'sinde ilk 11'de şans buldu. Samatta, Osayi-Samuel ve Thiam da ‘yedek oyuncu' statüsüne düştü. Belözoğlu'nun 5 maçlık döneminde öne çıkan, Bulut'un çok tercih etmediği 4 isim var: Valencia, İrfan Can, Sosa ve Mert Hakan. Valencia'yı Bulut'un aksine santrfor olarak kullanan Belözoğlu, Sosa'yı ön liberoda, İrfan Can ve Mert Hakan'ı da ofansif orta sahada kullanıp takımın hücumdaki verimliliğini bir hayli artırdı.