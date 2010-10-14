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Spor

EMRE BELÖZOĞLU ANTRENMANA KATILMADI İSTANBUL (A.A)

14 Ekim 2010 17:18

-EMRE BELÖZOĞLU ANTRENMANA KATILMADI İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda, futbolcuların salonda ve sahada, kuvvet ile aerobik dayanıklılık çalışmaları yaptığı bildirildi.  Baş ağrısı şikayeti bulunan Emre'nin antrenmana çıkmayarak, tedavi olduğu kaydedildi.  Emre'nin yanı sıra tedavileri devam eden Selçuk, Niang, Dia, Gökhan Ünal ve Berk'in de tesislerde çalıştığı ifade edildi.   Milli takımından dönen Slovak futbolcu Stoch'un antrenmana katıldığı, Uruguay Milli Takımı'nda bugün dönen Lugano'un ise akşam antrenmanında yer alacağı ifade edildi. Tedavisini ülkesinde sürdüren Güiza da antrenmana katılmadı.  Fenerbahçe, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. 

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