-Emre Belözoğlu: "En zor şampiyonluktu" İSTANBUL (A.A) - 03.10.2011 - Fenerbahçe ve Milli Takım'ın takım kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray'da da şampiyonluklar yaşadığını hatırlatarak, ''Geçen sezon yaşadığım şampiyonluk, en zor şampiyonluktu'' dedi. Emre Belözoğlu, TRT'te yayımlanan Stadyum programında yaptığı açıklamada, futbolda yaşanan şike iddialarına yönelik soruşturmanın, takımı ekstra motive ettiğini dile getirdi. Geçen sezon kazandıkları şampiyonlukta saha içinde büyük bir mücadele verdiklerini kaydeden Emre Belözoğlu, ''Biz futbolcular olarak sahanın içinde hiç bir şey olmadığını biliyoruz. Geçen sene, maçları izleyip de sahanın içinde bir şey olduğuna inanan insanlar olursa onların, futbol fukarası insanlar olduklarına inanırım. Galatasaray'da da şampiyonluklar yaşamıştım ama geçen sene yaşadığım şampiyonluk, diyebilirim ki, en zor şampiyonluktu'' dedi. - ''Aziz Yıldırım'ın bize, bizim ona inancımız devam ediyor'' - Emre Belözoğlu, soru üzerine, futbolda şike iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile 1 kez görüştüğünü, yakın zamanda 1 kez daha görüşmeyi istediğini belirterek, şunları söyledi: ''İnsanların anlamak istemediği bir şey var: Herkesin her an başına gelebilecek bir şeyle karşı karşıyalar. Buradan çıkıp kaza yapsalar belki aynı durumla kendileri karşı karşıya olacaklar. Ne yazık ki, çok acımasız bir toplum içinde yaşıyoruz. Ben Başkanımızın moralini çok iyi gördüm. O halde bile bize destek olmaya çalışıyordu. Takımımızın içinde bulunduğu durumda ayakta durmamız için bize telkinlerde bulunmaya çalıştı. Bizim ona inancımız onun bize inancı devam ediyor. İnanıyorum önümüzdeki süreç hem başkanımız hem Fenerbahçe adına çok iyi şekilde işler. Biz tekrar onu aramızda görürüz.'' - ''Medyayla yapmış olduğum polemik tamamen çocukluktu'' - Emre Belözoğlu, milli maçta basın tribününe yaptığı el hareketin hatırlatılması üzerine, o hareketi pişmanlık derecesinde değil ancak artık çok doğru bulmadığını dile getirdi. Belözoğlu, şöyle konuştu: ''Karşınızdakiyle eğer ilişkinizi bu dereceye, bu kadar muhatap olacak şekle getirirseniz (benim medyayla yapmış olduğum gibi), zaten onların o zaman istediğine gelirsiniz. Ben onu, o zaman yapmıştım. Şu an için, ben böyle bir hatayı yapmam. Çünkü kendimi, o dönem yaptığım için değersiz olarak hissetmişimdir. Ben kendimi orada onu yapacak kadar ve yahut benimle alakalı yapılan eleştirilere cevap verecek kadar değersiz hissetmiyorum. Ben işimi yapıyorum. Sadece işimi yaptığım için anılmak istiyorum. Geçmişte yapmış olduğum şeyler de vardır ama pişmanlık derecesine gelirsek, 'O dönem için bunu yapmasaydım' derim. Daha önce de dile getirdim zaten. Genç arkadaşlarıma benim yaptıklarımı yapmayın demişimdir. Benim o dönem için medyayla yapmış olduğum polemik tamamen çocukluktu. O dönem için bana çok doğru gelen bir çocukluktu. Şu an baktığımda çok değersiz hissettiriyor kendini ama pişmanlık...''