-EMRE: AYKUT HOCA ÖRNEK OLABİLECEK BİR KİŞİ İSTANBUL (A.A) - 18.07.2010 - Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Belözoğlu, teknik direktör Aykut Kocaman'ın, camianın ne istediğini bilen, duruşuyla herkese örnek olabilecek bir kişi olduğunu söyledi. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan ''Türk Telekom Kamp Günlüğü'' programında yaptığı açıklamada, teknik direktör Aykut Kocaman'dan övgüyle bahsederek, ''Önümüzdeki zorlu süreci atlattığımızda Fenerbahçe'nin önünün açılacağını ve güzel günler göreceğimize inanıyorum. Aykut Hoca, kendini çok iyi ifade edebilen birisi ve bu durum tüm takımın da kendine güvenmesini sağlıyor. Herkes biliyor ki; hak etmiyorsa oynamayacak, hak ediyorsa oynayacak. Bu, bir takımda olması gereken en önemli unsurlardan bir tanesi. İkincisi bence Aykut hoca bir şekilde günümüz futbolunun gerektirdiği paslı oyun ve topu kaybettiğin anda agresif bir reaksiyon gösterme konusunda bize çok önemli çalışmalar yaptırıyor'' ifadelerini kullandı. Sezon başı kamp döneminin futbolcular için çok önemli olduğunu kaydeden Emre, ''Burada depoladığınız kuvvet ve kondisyonu, iyi bir şekilde sezona yaydığınızda; performansınıza gerçekten çok iyi etki ediyor. Ben de bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Aykut hoca bize çok keyifli idmanlar yaptırıyor. İdmanlarımızı genelde topla yapıyoruz, topsuz idmanlarımız da oluyor. Buradaki ortam şu an gerçekten çok güzel, çok keyifli bir kamp dönemi geçiriyoruz ve bizi zorlayan tek şey sıcaklar'' diye konuştu. Emre, antrenman tempolarında da artış olduğunu belirterek, ''Şu an yorgunluk hissettirse de bunun yansımalarını önümüzdeki maçlarda göreceğiz'' şeklinde konuştu. Emre, Fenerbahçe'nin bütün kulvarlarda, özellikle lig ve kupada en önemli favori olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şampiyonlar Ligi'nde de önümüzde 2 rakip olacak. Ne olursa olsun lig ve kupayı bu sezon almamız gerektiğini düşünüyorum. Geçen sezon gerçekten çok sıkıntılı bir dönem yaşadık.''