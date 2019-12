Emre Aydın'ın evinde büyük gurur var

6. Cadde adlı grupla katıldığı “Sing Your Song” adlı beste yarışmasında birincilik kazanarak müzik dünyasına adımını atan Emre Aydın, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde aldığı “Avrupa'nın En İyi Sanatçısı” ödülüyle de adını tüm dünyaya duyurdu.“Afili Yalnızlık”, “Git”, “Belki Bir Gün Özlersin” gibi sevilen parçalara imza atan 27 yaşındaki sanatçının yakaladığı başarı, Türkiye genelinde takdirle karşılanırken, Emre Aydın'ın Antalya'da yaşayan ailesi de büyük gurur yaşadı. Antalya'da eczacılık yapan Şaban ve Nermin Aydın çifti, iki çocuklarından büyüğü olan Emre Aydın'ı İzmir'deki konseri sırasında ziyaret ederek başarısından dolayı kutladı.Çalıştıkları eczanede tebrikleri kabul eden anne Nermin Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emre Aydın'ın müziğe ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını anlattı. Oğlunu oyuncakçıya götürdüğünde her çocuk gibi silah, araba almak yerine müzik aletlerini tercih ettiğini belirten Nermin Aydın, ilkokul üçüncü sınıftayken de saz kursuna giderek bir enstrüman çalmaya başladığını dile getirdi.Nermin Aydın, oğlunun beşinci sınıftan itibaren de gitar çalmak istediğini ve kendisini kursa gönderdiklerini belirterek, oğlunun okulda çok başarılı bir öğrenci olmasına rağmen kendini müziğe adadığını kaydetti.Oğlunun müziğe ilgisinin enstrüman çalmakla sınırlı olmadığını, albümlerindeki parçaların büyük bölümünün söz ve müziğinin de oğluna ait olduğunu dile getiren Aydın, “Küçükken bizim evimizde hiç sağlam kaset olmazdı. Ben Zeki Müren'i çok severim. Kaseti aldıktan sonra bir, iki kez dinleriz. Sonra dinleyeceğiz diye koyarız, bir bakarız ki Emre üzerine kayıt yapmış” dedi.Emre Aydın'ın henüz çocukken bestelediği parçaları kasetlere kaydettiğini belirten Nermin Aydın, şöyle konuştu:“Daha ortaokul çağlarında, 'Anne bak göreceksin ben İngiltere'de şarkı söyleyeceğim' diyordu, ben de 'tabi anneciğim' diyordum ama hayalleri gerçekleşmez ve hayal kırıklığına uğrar diye de üzülüyordum. O gerçekten de İngiltere'de şarkı söyledi. 12-13 yaşındaki sözünü 27 yaşında gerçekleştirdi.”Aydın, lise yıllarında oğlunu ders çalışmaya zorlamalarına rağmen, onun müzikle ilgilenmeyi tercih ettiğini belirterek, şunları söyledi:“Lise yıllarında hep müziğe ağırlık verdi. Kavgalarımız da zaten bu yüzden oluyordu. Biz 'ders çalış' diyorduk, o müzikle ilgileniyordu. Emre böyle yaptıkça aramız da açıldı. Biz diş hekimi olsun, hayatı garanti olsun istiyorduk. Onun bu noktaya geleceğini bilsem desteklerdim o yaşlarda, ama bilmiyorsunuz ki... Bir sürü müzikle uğraşan insan var. Her 'yıldız olacağım' diyen olamıyor ki. Emre üstüne basa basa, 'Anne ben Türkiye'de bir numaralı isim olacağım, hayatımı bununla kazanacağım. Para kazanmak için değil, bu işi sevdiğim için yapacağım. Başka işi yapmam' diyordu. O böyle dedikçe, daha çok üstüne gidiyorduk, 'nasıl ekmeğini kazanacak' diye...”