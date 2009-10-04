Emre Aydın: Oyunculluğa bulaşmak istemiyorum

Geçtiğimiz yıl MTV izleyicileri tarafından 'Avrupa'nın En İyi Şarkıcısı' seçilen Emre Aydın, oyunculuğa hiç adım atmayacağını söyledi.
Genç müzisyen Emre Aydın, Elle Dergisine çok
yakında ikinci Türkçe ve ilk İngilizce albümüyle sevenlerinin karşısına
çıkmaya hazırlandığını,albümlerinde farklı bir tarzı deneyeceğini
söyleyen Aydın, çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.
Yeni albüm ne durumda?
Yakında çıkıyor. Anadolu rock ya da alaturka rock albümü değil,
çünkü öyle sanıyorlar. Hem alışık olduğumuz, hem de yapılmamış bir şey
yapmaya çalıştık. Tam olmasa da, düşündüğümüze yaklaştık. Birinci
albümü dinlemiş birisi için çok şaşırtıcı olmayan ama içinde yenilik de
olan bir albüm bu...
BULAŞMAK İSTEMEM
İngilizce albüm ne durumda?
Aynı anda onu da kaydediyoruz. Onun için devamlı İsveç'e gidip geliyorum. O da Türkiye albümünden iki-üç ay sonra çıkar.
Dizi ve film teklifleri alıyor musunuz?
Hiç o işlere bulaşmak istemiyorum, çok ekstra bir şey olmadığı
sürece... Bunu da sırf çok olumsuz konuşmamış olmak için söylüyorum. O
taraklarda bezim olsun istemiyorum. Bir de gerçekten vaktim yok.
Kendinizi bir süre sonra gördüğünüz bir yer var mı?
Mevki olarak yok. Zaten ilk albümü yaptığımızda da 'şurada olmak
istiyorum' yoktu. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve
çalışıyorum. Dinlediklerimden asla düşük kalitede bir iş yapmamak, daha
iyisini yapmak için uğraşıyorum.
'Keşke'leriniz var mı ya da mutlaka yapacaklarınız?
Çok büyük bir şey yok ama 'Bebeğim' şarkısına keşke video
çekseydim, hata ettim. Bir de İngilizce albüm yapmadan gitmek
istemiyorum. Hiçbirini hiç kimse dinlemesin, problem değil. Ben evde
dinlerim.
FAYDASI BÜYÜK OLDU
MTV'de 'Avrupa'nın En İyi Şarkıcısı' seçildiniz. Filmlerdeki gibi önünüze kapılar açıldı mı?
MTV Türkiye'nin büyük çabası ve katkısıyla MTV International bir
single istedi. Onlar kimseye 'Hadi bir single yap, bize ver,
yayınlayalım' demez; öyle bir faydası oldu. Çok erken olduğu için çok
fazla şey söylemek istemiyorum, önce şu single bir çıksın. Ama neyi
kazanmış olursan ol, öyle bütün kapılar önüne açılmaz; istersen 10 tane
Grammy al, en büyüğünden Oscar kazan...
Siz
de genç bir yeteneksiniz ama kısa sürede yaratıcılığınızla epey yol
aldınız. Gençlere destek olmak için bir şeyler yapıyor musunuz ya da
planlıyor musunuz?
İstiyorum ve arada bakıyorum. Zamanımı çok ayırabildiğim bir şey
değil. Çünkü başka başka şeyleri başka başka ülkelerde yapmam
gerekiyor. Konserler, kayıtlar için hep gidiyorum geliyorum. Gerçekten
zamanım olduğunda bakıyorum 'Var mı acaba bir şeyler?' diye... Aslında
isterim bir geri vokalim olsun, sahnede bir şeyler öğrensin, bildiğim
ne varsa göstereyim, o da bana bildiklerini öğretsin.