Emre Aydın: Oyunculluğa bulaşmak istemiyorum

Geçtiğimiz yıl MTV izleyicileri tarafından 'Avrupa'nın En İyi Şarkıcısı' seçilen Emre Aydın, oyunculuğa hiç adım atmayacağını söyledi.



Genç müzisyen Emre Aydın, Elle Dergisine çok yakında ikinci Türkçe ve ilk İngilizce albümüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlandığını,albümlerinde farklı bir tarzı deneyeceğini söyleyen Aydın, çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.



Yeni albüm ne durumda?



Yakında çıkıyor. Anadolu rock ya da alaturka rock albümü değil, çünkü öyle sanıyorlar. Hem alışık olduğumuz, hem de yapılmamış bir şey yapmaya çalıştık. Tam olmasa da, düşündüğümüze yaklaştık. Birinci albümü dinlemiş birisi için çok şaşırtıcı olmayan ama içinde yenilik de olan bir albüm bu...



BULAŞMAK İSTEMEM



İngilizce albüm ne durumda?



Aynı anda onu da kaydediyoruz. Onun için devamlı İsveç'e gidip geliyorum. O da Türkiye albümünden iki-üç ay sonra çıkar.



Dizi ve film teklifleri alıyor musunuz?



Hiç o işlere bulaşmak istemiyorum, çok ekstra bir şey olmadığı sürece... Bunu da sırf çok olumsuz konuşmamış olmak için söylüyorum. O taraklarda bezim olsun istemiyorum. Bir de gerçekten vaktim yok.



Kendinizi bir süre sonra gördüğünüz bir yer var mı?



Mevki olarak yok. Zaten ilk albümü yaptığımızda da 'şurada olmak istiyorum' yoktu. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve çalışıyorum. Dinlediklerimden asla düşük kalitede bir iş yapmamak, daha iyisini yapmak için uğraşıyorum.



'Keşke'leriniz var mı ya da mutlaka yapacaklarınız?



Çok büyük bir şey yok ama 'Bebeğim' şarkısına keşke video çekseydim, hata ettim. Bir de İngilizce albüm yapmadan gitmek istemiyorum. Hiçbirini hiç kimse dinlemesin, problem değil. Ben evde dinlerim.



FAYDASI BÜYÜK OLDU



MTV'de 'Avrupa'nın En İyi Şarkıcısı' seçildiniz. Filmlerdeki gibi önünüze kapılar açıldı mı?



MTV Türkiye'nin büyük çabası ve katkısıyla MTV International bir single istedi. Onlar kimseye 'Hadi bir single yap, bize ver, yayınlayalım' demez; öyle bir faydası oldu. Çok erken olduğu için çok fazla şey söylemek istemiyorum, önce şu single bir çıksın. Ama neyi kazanmış olursan ol, öyle bütün kapılar önüne açılmaz; istersen 10 tane Grammy al, en büyüğünden Oscar kazan...



Siz de genç bir yeteneksiniz ama kısa sürede yaratıcılığınızla epey yol aldınız. Gençlere destek olmak için bir şeyler yapıyor musunuz ya da planlıyor musunuz?



İstiyorum ve arada bakıyorum. Zamanımı çok ayırabildiğim bir şey değil. Çünkü başka başka şeyleri başka başka ülkelerde yapmam gerekiyor. Konserler, kayıtlar için hep gidiyorum geliyorum. Gerçekten zamanım olduğunda bakıyorum 'Var mı acaba bir şeyler?' diye... Aslında isterim bir geri vokalim olsun, sahnede bir şeyler öğrensin, bildiğim ne varsa göstereyim, o da bana bildiklerini öğretsin.