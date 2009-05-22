Emre Aşık'ın basından beklentisi



Galatasaraylı futbolcular Arda Turan, Emre Aşık ve Mehmet Topal, diyaliz makinesinde tedavi gören böbrek hastalarını ziyaret ettiler.



Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde tedavi gören hastalara ziyarette bulunan sarı-kırmızılı oyuncular, hastalara çiçek verirken, konuşmalarıyla da destek olmaya çalıştılar. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan futbolculardan Arda, ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirterek, ''Kimin sıkıntısı varsa onların yanında olmak isteriz. Yaptığımız ziyarette hastaların keyfinin yerinde olduğunu gördük, ama önemli olan organ bağışı. Herkesin maddi-manevi yönden duyarlı olması gerekiyor'' dedi.



Arda, Sümeyye adındaki kız çocuğunu kucağına alarak konuşurken, ''Sümeyye de yeni nakil yapmış. Vereceğimiz destekle Sümeyye gibi diğer hastaların da sıkıntılarını azaltabiliriz'' diye konuştu.



Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Emre Aşık, ''Herkesin bir şekilde, bir şeyler yapması gerekiyor. Basından da beklentimiz bu yönde. Organ bağışının önemini anlatmak lazım. Hastalarla birlikte olmak mutluluk verici. Tabii sağlıklarında onlarla birlikte olmak daha güzel olur'' diyerek destek isterken, orta saha oyuncusu Mehmet Topal, güçleri yettiğince destek olacaklarını vurgulayarak, ''Onlara mutluluk verdiysek, biraz kendilerini iyi hissetmelerini sağladıysak, ne mutlu bize'' şeklinde açıklama yaptı

