Emre Altuğ'dan Ahmet Kural'a: Oğlum sizi kim büyütüyor?

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasına ünlüler tarafından sosyal medyadan destek yağdı. Şarkıcı Emre Altuğ mesajında, "Oğlum sizi kim büyütüyor, yetiştiriyor" ifadesini kullandı.

Altuğ'un, Instagram hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Oğlum sizi kim büyütüyor, yetiştiriyor, böyle mi öğretiyor? Farzedelim evde böyle görerek büyüdünüz, şiddet görenin mutlu olduğunu da gördünüz mü? Size sevgisini bu şekilde gösteren ve bu şekilde gösterilmesi gerektiğini öğreten mi oldu? Farzedelim öyle oldu büyüyünce bunun adamlıkla, insanlıkla, sevgiyle, saygıyla ilgisi olmadığını görmediniz mi öğrenmediniz mi? Eğer öyleyse yazık çünkü o takdirde varolmuş değil yer kaplamış oluyorsunuz!!! (Ahmet ve diğerlerine…)"