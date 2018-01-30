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Spor

Emre Akbaba, sezon sonu Başakşehir'de!

Transfer karşılığında Mehmet Batdal Alanyaspor'a verildi

30 Ocak 2018 19:16

Ara transfer döneminde Barcelona'dan Arda Turan, Udinese'den Riad Bajic'i kiralayan Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'un yıldız ismini Emre Akbaba'yı kadrosuna kattı. 

Habertürk'ten Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre; yıldız isim, sezon sonuna kadar Alanyaspor’da kalacak ve yeni sezonda Başakşehir forması giyecek. Bu transfer karşılığında ise Mehmet Batdal, Alanyaspor’a verilecek.

Mehmet Batdal ise gelecek sezonu beklemeden Alanyaspor’a transfer olacak ve Akdeniz ekibinin formasını giymeye başlayacak.

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