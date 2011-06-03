T24 LogoT24 Logo
Spor

Emre - taraftar gerginliği

Belçika ile oynayacağımız kritik maç öncesinde tatsız olaylar yaşandı.Emre Belözoğlu, otobüse binerken bir taraftar yıldız oyuncuya laf attı.

03 Haziran 2011 03:00

T24 - Belçika ile oynayacağımız kritik maç öncesinde tatsız olaylar yaşandı.Emre Belözoğlu, otobüse binerken bir taraftar yıldız oyuncuya laf attı. Emre otobüsten inerek taraftarın üzerine yürüdü. "Gel buraya sıkıyorsa yanımda söyle" dedi. Laf atan taraftarı, polis ve diğer taraftarlar uzaklaştırdı. Ancak Emre, bir türlü sakinleşmedi.  



2-3 kez otobüsten inmeye çalışan yıldız oyuncuyu başta Selçuk Şahin olmak üzere diğer futbolcular sarılarak zorlukla yerine oturttu. 

Takimi uğurlamaya gelen diğer taraftarlar ise Emre’ye tezahürat yaparak ona destek verdiler.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24