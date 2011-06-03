Emre - taraftar gerginliği

T24 - Belçika ile oynayacağımız kritik maç öncesinde tatsız olaylar yaşandı.Emre Belözoğlu, otobüse binerken bir taraftar yıldız oyuncuya laf attı. Emre otobüsten inerek taraftarın üzerine yürüdü. "Gel buraya sıkıyorsa yanımda söyle" dedi. Laf atan taraftarı, polis ve diğer taraftarlar uzaklaştırdı. Ancak Emre, bir türlü sakinleşmedi.







2-3 kez otobüsten inmeye çalışan yıldız oyuncuyu başta Selçuk Şahin olmak üzere diğer futbolcular sarılarak zorlukla yerine oturttu.



Takimi uğurlamaya gelen diğer taraftarlar ise Emre’ye tezahürat yaparak ona destek verdiler.