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Emrah'ın yeni sevgilisi

Şarkıcı Emrah yeni sevgilisi ile kameralara yakalandı

16 Eylül 2008 03:00

Şarkıcı Emrah, yeni sevgilisiyle birlikte objektiflere yakalandı! Yeni almış olduğu Helikopter ile tekrar gündem gelmeyi başaran şarkıcı Emrah,  yeni sevgilisiyle birlikte Gayrettepe'de bulunan Dedeman otelin önünde objektiflere yakalandı. 

Sevgilisi, otelin önünde yarım saate yakın bir süre bekledikten sonra buluşan ikili, samimi bir halde taksiye binerek uzaklaşmak isterken karşısında basın mensuplarını görünce gizlenmeye çalıştılar.

Panik olduğunu saklamaya çalışarak rahat görünen Emrah'ın aksine, yanındaki bayanın yüzünü gizlemeye çalışması dikkat çekti.İkili daha sonra Polat Residance'daki evinin yolunu tuttular.

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