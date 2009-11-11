Emrah’ın şarkıları tekrar zirvede

Emrah’ın 1996 yılında çıkardığı ‘Narin Yarim’ albümünde yer alan ‘ Götür Beni Gittiği Yere’ adlı şarkı ‘Nefes’ filmi sayesinde tekrar zirveye çıktı.

118artist.com’da yer alan habere göre, filmin

final sahnesinde askerlerin hep bir ağızdan söylediği şarkıya Ferhat Göçer talip olmuş. Şarkının sahibi Emrah’ı ikna eden Göçer’in yorumladığı şarkının yeni düzenlemesi Ozan Doğulu’ya ait.

Şarkının sözleri şöyle;

Götür beni gittiğin yere



Bu aşk böle bitemez

Bırakma terk etme beni

Atma beni ölümlere

Atma beni zulümlere

Götür beni gittiğin yere

Sensiz ben nefes alamam

Buralarda hiç duramam

Tek başıma yalnız kalamam

Senin kokunu özlerim hep yollarını gözlerim

Götür beni gittiğin yere

Aşkındır beni yaşatan beni hayata bağlayan

Atma beni ölümlere atma beni zulümlere

Götür beni gittiğin yere

Sensiz ben nefes alamam

Buralarda hiç duramam

Tek başıma yalnız kalamam

Senin kokunu özlerim hep yollarını gözlerim

Götür beni gittiğin yere