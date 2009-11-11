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Emrah’ın şarkıları tekrar zirvede

Emrah’ın 1996 yılında çıkardığı ‘Narin Yarim’ albümünde yer alan ‘ Götür Beni Gittiği Yere’ adlı şarkı ‘Nefes’ filmi sayesinde tekr

11 Kasım 2009 02:00

Emrah’ın 1996 yılında çıkardığı ‘Narin Yarim’ albümünde yer alan ‘ Götür Beni Gittiği Yere’ adlı şarkı ‘Nefes’ filmi sayesinde tekrar zirveye çıktı.

 5118artist.com’da yer alan habere göre, filmin
final sahnesinde askerlerin hep bir ağızdan söylediği şarkıya Ferhat Göçer talip olmuş. Şarkının sahibi Emrah’ı ikna eden Göçer’in yorumladığı şarkının yeni düzenlemesi Ozan Doğulu’ya ait.

Şarkının sözleri şöyle;

Götür beni gittiğin yere

Bu aşk böle bitemez
Bırakma terk etme beni
Atma beni ölümlere
Atma beni zulümlere
Götür beni gittiğin yere
Sensiz ben nefes alamam
Buralarda hiç duramam
Tek başıma yalnız kalamam
Senin kokunu özlerim hep yollarını gözlerim
Götür beni gittiğin yere
Aşkındır beni yaşatan beni hayata bağlayan
Atma beni ölümlere atma beni zulümlere
Götür beni gittiğin yere
Sensiz ben nefes alamam
Buralarda hiç duramam
Tek başıma yalnız kalamam
Senin kokunu özlerim hep yollarını gözlerim
Götür beni gittiğin yere

 

 

 

 

 

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