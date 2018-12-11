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Emrah Serbes'in hapis cezası onandı

Serbes'in karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetmişti

11 Aralık 2018 14:46

İzmir’de trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan yazar Emrah Serbes’in cezası istinafta onandı.

Mahkeme heyeti, Emrah Serbes'e "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası vermişti. Heyet daha sonra suçun "bilinçli taksir" olduğuna hükmederek cezayı 3'te 1 oranında arttırdı ve 13 yıl 4 aya çıkardı. Mahkeme heyeti, Serbes'in ehliyetine de 2 yıl 6 ay el konulmasını kararlaştırdı.

Tutuksuz sanık Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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