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Emrah Serbes'in çarptığı araçta baba ile kızın ardından anne de hayatını kaybetti

Araçta bulunan Nilgün Özçelik, 22 Eylül'den bu yana yoğun bakımdaydı

04 Ekim 2017 02:11

Yazar Emrah Serbes'in 22 Eylül'de İzmir'de arkadan çarptığı araçta yaralanan Nilgün Özçelik yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı böylece üçe yükseldi.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre yazar Emrah Serbes'in 22 Eylül'de İzmir'de arkadan çarptığı araçta yaralanan Nilgün Özçelik yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti.

Kazada Nilgün Özçelik'in kızı Zeynep Özçelik ve kocası Ayhan Özçelik de hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra aracı kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmış ancak daha sonra Emrah Serbes aracı Doğru'nun değil kendisinin kullandığını itiraf ederek teslim olmuştu. Nilgün Özçelik 22 Eylül'den beri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımdaydı...

Aileden geriye bir tek oğul Ahmet Özçelik kaldı. Geçtiğimiz günlerde basına açıklama yapan Özçelik "Geriye bir tek annem kaldı, babamın tek emaneti o" demişti.

 

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