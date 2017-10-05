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Emrah Serbes'in arkadaşında emniyet kemeri izine rastlanmadı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) -İZMİR-Aydın Otoyolu'nda geçen 22 Eylül'de meydana gelen, yazar ve senarist Emrah Serbes'in kendisinin yaptığını 6 gün sonra itiraf ettiği kazayla ilgili yeni gelişme ortaya çıktı

05 Ekim 2017 20:38

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) -İZMİR-Aydın Otoyolu\'nda geçen 22 Eylül\'de meydana gelen, yazar ve senarist Emrah Serbes\'in kendisinin yaptığını 6 gün sonra itiraf ettiği kazayla ilgili yeni gelişme ortaya çıktı. Savcının talimatıyla yapılan incelemede, ilk ifadesinde otomobili kullandığını söyleyen Serbes\'in arkadaşı Kenan Doğru\'nun vücudunda emniyet kemeri izi olmadığı belirlendi.
Kaza, 22 Eylül Cuma günü saat 04.30 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolda duran kalbi yapılan müdahalelerle çalıştırılan Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada yaşamını yitiren baba, eş ve kızı Manisa’nın Soma İlçesi\'nde son yolculuklarına uğurlandı.
Öte yandan, soruşturmayı sürdüren savcının talimatıyla, ilk ifadesinde sürücü koltuğunda oturduğunu söyleyen Kenan Doğru’nun vücudunda emniyet kemeri izi olup olmadığı incelendi. İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, Doğru’nun vücudunda emniyet kemeri izine rastlanmadı. Kazada yaşamını yitiren Özçelik Ailesi\'nin avukatlarından Mustafa Tırtır ise en ufak bir delilin bile ortaya çıkmasını amaçladıklarını söyledi. Emrah Serbes’in kazadan sonra İstanbul’a giderek tedavi gördüğü hastaneye dilekçe verdiklerini söyleyen Avukat Tırtır, “Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi\'ne delillerin karartılmaması ve gerçeğin ortaya çıkartılması yönünde gerekli hassasiyetin gösterilmesine ilişkin bir dilekçe verdim. Soruşturma ve kovuşturmanın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için hastane yetkililerinin de dikkatli olması gerekiyor. Dilekçede, Serbes ile ilgili muayene bilgi ve raporlarının üçüncü şahısların erişimine kapatılması, delillerin muhafaza altına alınması talebimiz yer alıyor\" diye konuştu.
\"EMRAH SERBES KENDİM GELDİM ALGISI YARATTI\"
Kaza sonrası savcının HGS, OGS ve güvenlik kamera görüntü kayıtları ile hava yastığında kan izi olup olmadığı ve emniyet kemeri izinin belirlenmesi için çalışma başlattığını ve bunu her iki taraf avukatlarına bildirdiğini söyleyen Avukat Tırtır, Emrah Serbes’in bundan dolayı teslim olduğunu öne sürdü. Serbes’in sosyal medyayı kullanarak \'Ben kendim geldim\' algısı yaratmaya çalıştığını savunan Tırtır, şöyle dedi:
\"Herhangi bir şüphelinin tutuklanması için yasa gereği kaçma ve delilleri karartmanın söz konusu olması gerekir. Serbes, hem olay yerinden kaçmıştır hem de delilleri karartmıştır. Kendi yerine başka bir adamı suçlu göstermiş. Alkol muayenesinden kaçmıştır. Serbes, emniyet kemeri izinden yakalanacağını anladığı için teslim olmuştur.\"
İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilen hava yastığı üzerindeki kan örnekleri, Kenan Doğru ve Emrah Serbes\'e ait DNA ile karşılaştırılacak.

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