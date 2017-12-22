Emrah Serbes soruşturmasının savcısı terfi etti

İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin soruşturmada bir suç üstlenme olduğunu düşünüp soruşturmayı derinleştirerek yazar Emrah Serbes'in suçunu itiraf etmesini sağlayan Cumhuriyet Savcısı İsa Özer, hâkim ve savcı yetiştiren Adalet Akademisi Başkanlığı'na 'Koordinatör hâkim' olarak atandı.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda, 22 Eylül tarihinde, 3 kişinin öldüğü kazanın suç üstlenme olabileceğini değerlendiren Savcı İsa Özer, elde edilen delilleri inceleyip soruşturmayı genişletti. Bu girişim sonucu gerçek ortaya çıktı, yazar Emrah Serbes'in suçunu itiraf etmesini sağladı.

Tutuklanan ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen yazar Emrah Serbes için Cumhuriyet Savcısı İsa Özer, cezasını tamamladıktan sonra da direksiyon başına geçmemesi için 3 yıl boyunca ehliyetinin geri verilmemesini istedi.

Torbalı Adliyesi'nde 3 yıldır görev yapan Savcı İsa Özer, terfi ettirilerek Adalet Akademisi Başkanlığı'na koordinatör olarak atandı. (DHA)