"Emrah Serbes ile Fikret Kuşkan yumruk yumruğa kavga etti"

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, yazar Emrah Serbes ile Fikret Kuşkan'ın 5 Ocak 2016'da Cihangir'de bir mekanda yumruk yumruğa kavga ettiklerini iddia etti. O akşam masada bulunanlar arasında oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğunu söyleyen Semercioğlu, kavganın, hiç kimsenin beklemediği bir anda Emrah Serbes'in Fikret Kuşkan’a bir tokat atmasıyla başladığını öne sürdü. Semercioğlu, Fikret Kuşkan'ı ayırmaya çalışsalar da o sinirle kendini uzaklaştıranların elinden kurtulup mekana yeniden girdiğini ve Emrah Serbes’i yumruklayıp dövdüğünü ileri sürdü.

Semercioğlu'nun kavgaya ilişkin aktardıkarı şöyle:

Bu anlatacağım, Cihangir Jash’da yaşanmış gerçek bir olaydır...

Jash, geleneksel İstanbul mezeleri ve yemekleri yapan, uzun süredir Cihangir’de hizmet veren lezzetli bir meyhanedir.

Çoğu akşam olduğu gibi, o akşam da yine bir ünlüler masası kurulmuştur mekanda.

Erkekler masası, mekanın önündeki bahçede...

Masadakiler soldan sağa; Emrah Serbes, Rıza Kocaoğlu, Fikret Kuşkan ve Erdal Beşikçioğlu’dur.

Emrah Serbes, meşhur “Behzat Ç.” ile adından söz ettirmiş, keskin kalemiyle dikkat çekmiş senarist-yazardır...

Erdal’la diziden gelen dostlukları halen devam ediyor.

Fikret Kuşkan ve Rıza Kocaoğlu da malumunuz ünlü oyuncular...

Bir proje için mi, yoksa dost muhabbeti için mi bir aradalar bilemiyoruz.

Gece ilerledikçe masanın harareti yükselir...

Muhabbetin tonu sertleşir...

Rakıların etkisiyle tartışmanın dozu artar...

Ve hiç kimsenin beklemediği bir anda Emrah Serbes, kalkıp Fikret Kuşkan’a bir tokat atar!

Masa bir anda karışır, “Hop n’apıyosun” falan derken, önce Rıza’yla Erdal, ardından diğer müşteriler olaya müdahale eder, tarafları ayırırlar.

Fikret Kuşkan’ı mekanın dışında bir yere uzaklaştırırlar.

Sinirden elleri titremektedir ve ağlamaklıdır Fikret Kuşkan, “Bana bunu nasıl yapar” diye.

Mekanın önündeki durakta iş bekleyen taksiciler de şaşkındır.

Fikret Kuşkan o sinirle kendini uzaklaştıranların elinden kurtulup mekana yeniden girer ve Emrah Serbes’i yumruklayıp döver.

Erdal’la Rıza arkadaşlarını ayırmaya çalışırken, Fikret Kuşkan yediği tokadın bedelini misliyle ödetir Emrah Serbes’e.

Olay mekanın dışına taşar, taksiciler olaya müdahale eder, tarafları yeniden ayırıp evlerine gönderirler.

Nasıl ama...

Behzat Ç. senaryosu gibi değil mi?

Ama senaryo değil, gerçek.

Üç ünlü oyuncu ve senaristin karıştığı bir kavga.

Tarih: 5 Ocak 2016 gecesi.

Hiçbir şeyin sır kalmadığı Cihangir’de 7 aydır bu kavgayı duymamış olmama da şaşırdım doğrusu...