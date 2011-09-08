Emrah Gezer'in katiline 20 yıl hapis

T24 - Ankara Çankaya'da bir barda Kürtçe şarkı söylediği gerekçesiyle Emrah Gezer'i vuran polis, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında yaklaşık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Cumhuriyet Ankara Büro- Çankaya'daki bir Türkü barda doğum günü kutlaması sırasında Kürtçe şarkı söyleyen Emrah Gezer, 27 Aralık 2009 tarihinde bir polis tarafından vurularak öldürülmüştü.



Gezer'i beylik tabanacası ile öldüren polis memuru Serkan Akbulut yaklaşık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada heyet, Akbulut'u önce müebbet hapis cezasına mahkum etti ardından cezada indirime gidildi.