Emrah 750 bin lirayı geri çevirdi

Şarkıcı Emrah Erdoğan, yılbaşında sahneye çıkması için teklif edilen 750 bin lirayı geri çevirdi. Erdoğan, yeni yıla ailesiyle birlikte, başrolünde yer aldığı 'Aşk ve Mavi: Götür Beni Gittiğin Yere' dizisinin çekildiği Kapadokya’da girecek

Yeni yıla sayılı günler kala ünlü şarkıcıların nerede ve ne kadar ücrete sahneye çıkacağı netlik kazanmaya kazandı. Ünlü şarkıcılar, yılbaşı gecesi İstanbul'un yanı sıra ağırlıklı olarak Kıbrıs, Azerbaycan ve Bulgaristan gibi ülkelerde konser verecek.

Tarkan'a 600 bin lira

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Kapadokya'da çekilen atv dizisi 'Aşk ve Mavi: Götür Beni Gittiğin Yere'nin başrol oyuncusu Emrah Erdoğan'ın ise o gece sahneye çıkması için kendisine gelen rekor ücret teklifini reddettiği öğrenildi. Asya'dan Arap ülkelerine, Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar dünyanın her yerinden hayranı olan Emrah Erdoğan; 11 yılı bulan sahne hayatında bu yıl da devam ediyor. Türkiye'deki kuruluşların yanı sıra birçok ülkeden de yılbaşı gecesinde sahneye çıkması için teklifler alan Erdoğan; Özbekistan'daki bir otelden gelen 750 bin liralık teklifi geri çevirdi. Dizi çekimleri için ailesiyle Kapadokya'ya yerleşen ünlü şarkıcı-oyuncu, yılbaşı gecesini de ailesiyle beraber orada geçirecek.

Öte yandan o gece performans sergileyecek isimlerden Tarkan'ın 600 bin, Sibel Can'ın 400 bin, Hadise'nin 375 bin, Demet Akalın'ın 250 bin, Hande Yener'in ise 200 bin lira ücret alacağı öğrenildi.