Empress 1500 turistle geldi

Bodrum'a gelen sezonun ilk turistleri Empress ile geldi. 1500 İspanyol turistin bir bölümü havanın serin olması nedeniyle gemiden çıkmadı.



Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Bahama bayraklı 220 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki gemide 1500 İspanyol turist ile yaklaşık 700 mürettebat bulunuyor. Gemiden inen turistler Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini gezerek kent merkezinde alışveriş yaptı. Turistlerden bazıları ise havanın serin olması nedeniyle gemiden çıkmadı.



Bodrum Belediye Başkanı Mazlum Ağan, sezonun ilk turist gemisinin gelmiş olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti. Gemi Yanaşma İskelesi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte büyük yolcu gemilerinin Bodrum'a gelebildiklerine işaret eden Ağan, "Bizim amacımız Bodrum'da turizmi 12 aya yaymak. Bundan sonra gelen gemi sayısında artış yaşanacak, bu da Bodrum turizmine önemli katkı sağlayacak" dedi.



Bu arada, sezonun ilk turist gemisinin gelmesi dolayısıyla Gemi Yanaşma İskelesi'nin karşısında bulunan taksi durağında hareketlilik yaşandı. Mehmet Yavuz adlı taksi şoförü geçen yıl hizmete giren Gemi Yanaşma İskelesi'nin taksici esnafının işlerini de olumlu etkilediğini söyledi. Türkiye'de geçen yıl turizmde düşüş yaşandığını hatırlatan Yavuz, "Ancak Bodrum turizm merkezi olduğu için, büyük sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum" diye konuştu.



Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan gelen yolcu gemisinin bu akşam Bodrum'dan ayrılarak Kuşadası'na gideceği öğrenildi.



Öte yandan, "Empress" adlı yolcu gemisinin turizm sezonu boyunca Bodrum'a 30 sefer düzenleyeceği, toplamda ise Bodrum'a 162 gemi seferinin yapılacağı belirtildi.

