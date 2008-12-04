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Dünya

Empire State’i 90 dakikada 'çaldı'

New York’ta bir gazeteci 90 dakika içinde dünyanın en ünlü gökdeleni Empire State binasını satarak ABD tarihinin en büyük vurgununu (!) gerçekleştirdi.

04 Aralık 2008 02:00

İstanbul'da bir dönem Boğaz Köprüsü'nü, Galata Kulesi'ni ve Taksim'deki The Marmara Oteli'ni hiçbir belge olmadan saf insanlara satan ünlü dolandırıcı 'Sülün Osman'ın bir benzeri de ABD'de ortaya çıktı. Ancak bu kez, 'satışı' yapan bir gazeteciydi; amacı ise yasadaki boşlukları göstermekti...

New York Daily News gazetesi muhabiri William Sherman, belediyedeki yasal boşluğu göstermek için 2 milyar dolar değerindeki 102 katlı binanın satışını, sahte belgelerle belediye kayıtlarına geçirtti.

90 dakikada satışı gerçekleştiren Sherman, dev gorilin Empire State’e tırmandığı 1933 yapımı "King Kong" filminin 2004’te ölen yıldızı Fay Wray’i şahit gösterdi ve yine 30 yıl önce ölen ünlü hırsız Willie Sutten’u noter olarak kayıtlara geçirdi.



Sherman, "Empire State Land Associates" adına kayıtlı gökdeleni "Nelots Properties LLC." isimli sahte bir şirkete devretti. Nelots kelimesi İngilizce’de ters yazıldığında "stolen" yani "çalıntı" anlamına geliyor.

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