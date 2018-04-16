Empire State İmalat Endeksi Nisan'da 15.8 düzeyine geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Nisan (DHA) – New York eyaleti ABD Merkez Bankası (NewYork Fed) tarafından yapılan Empire State İmalat Anketi ile oluşturulan Empire State İmalat Endeksi Nisan ayında 7.0 puan düşüşle 15.8 düzeyine geriledi. Manşet iş koşulları endeksi olarak da bilinen bu endeksin düşüşe rağmen hala pozitif tarafta olduğu vurgulandı.

NewYork Fed tarafından yapılan açıklamada yeni siparişler endeksinin 8.0 puan düşüşle 9.0 puana gerilediği, sevkiyat endeksinin ise 10.0 puan düşüşle 17.5 düzeyine gerilediği belirtildi.

Şirketlerin altı aylık ekonomik görünüm konusundaki iyimserliğinin ciddi oranda azaldığına dikkat çekilen raporda, gelecekteki iş koşulları endeksi 26 puan düşüşle iki yıldan fazla bir sürenin en düşük düzeyine gerilediği belirtildi.

Açıklamaya göre sevkiyat süreleri uzamaya devam etti ve stoklarda artış görüldü.

İstihdam piyasası göstergeleri istihdamda hafif bir artışa ve ciddi oranda daha uzun haftalık çalışma sürelerine işaret etti.