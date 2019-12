Empati de genetik olabilir!

T24

ABD'nin Oregon Üniversitesi'nden bilimadamları, 23 çift ile gözlemcilerin katıldığı araştırmaya imza attı.Araştırmacılar, çiftlerden eşlerine yaşadıkları üzücü bir anı anlatmalarını istedi.Hikayeyi anlatan kişinin sesini duymayan gözlemciler, üzücü anı dinleyen kişinin davranışlarını 20 saniye izledi.Araştırmadan önce bilimadamları, izlenen kişilerin "aşk hormonu" da denen oksitosin reseptör geninin GG, AG, AA kombinasyonlarından hangisine sahip olduğunu belirledi.10 vakanın 9'unda gözlemciler genin A varyantını taşıyanlar ile fazla ilgilenmedi.AG ya da AA kombinasyonunu taşıyan katılımcıların, daha az olumlu ve daha az ebeveyn duyarlılığını sahip oldukları belirtilirken en fazla ilgi gösterilenlerin, dolayısıyla başkaları tarafından daha empatik, daha güvenilir ve daha sevecen olarak nitelenen kişilerin GG kombinasyonuna sahip olduğu görüldü."Proceedings of the National Academy of Science" dergisinde yayımlanan araştırmada bilimadamlarından Aleksandr Kogan, "bu sonuçların, çok küçük bir genetik varyasyonun davranışı etkilediği, bu faklı davranışların da hemen başkaları tarafından fark edildiğini gösterdiğini" belirtti.