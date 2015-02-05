'Emoji kullananlar daha çok seks yapıyor' iddiası

Yüz simgelerini Whatsapp gibi sohbet uygulamalarında yazışırken kullananların kullanmayanlara kıyasla daha fazla seks yaptığı iddia edildi.

Match.com isimli sitenin 5 bin 675 bekar kullanıcı arasında yaptığı araştırmaya göre Whatsapp gibi sohbet uygulamalarında yüz simgeleri (veya ikonları) kullanan kullanıcıların, bu simgeleri kullanmayanlara göre daha fazla seks yaptığı belirtildi.

Yüz ikonları kullananların yüzde 54'ü düzenli bir seks hayatının olduğunu belirtirken, bu ifadeleri kullanmayanlarda bu oran yüzde 31'de kaldı.

En çok hangi yüz ifadesi kullanılıyor?

Yine aynı araştırmaya göre en çok kullanılan yüz ikonları sırasıyla şöyle: Yüzde 53 ile 'göz kırpma', yüzde 38 ile gülümseme ve yüzde 27 ile öpücük ifadeleri.