-EMO'dan zamma tepki ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu, sübvansiyonlu elektrik kullanan kalkınmada öncelikli iller kapsamında yer alan geri kalmış illerdeki konutlarda elektriğin fiyata yüzde 18,21 zam yapılarak, sübvansiyonun ortadan kaldırıldığı savundu ve böylece kalkınmada öncelikli illerdeki meskenlerin de diğer meskenlerle aynı tarifeden elektrik kullanmak zorunda kalacağını ileri sürdü. EMO'dan yapılan yazılı açıklamada, bugünden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren yeni elektrik tarifesiyle kamu yararına uygulanan tüm sübvansiyonlara son verildiği öne sürülerek, özelleştirilen dağıtım şirketlerine yeni kaynaklar yaratılırken, henüz devredilmemiş dağıtım kuruluşlarının ihalesine girip ihale bedelini ödemekte zorlanan şirketlere vatandaşlardan tahsil edilecek tarife garantisiyle kredi bulma olanağı sağlanmaya çalışıldığını savunuldu. EMO'nun açıklanan tarife üzerinden yaptığı inceleme sonucunda, okul, yurt, kurs, üniversite, yüksekokul, sağlık kuruluşları, spor tesisleri, müzeler, vakıflar, dernekler, hayır kurumları kültür balıkçılığı ve kümes hayvanları çiftlikleri için uygulanan tarifede ve kalkınmada öncelikli illerde meskenler için uygulanan tarifede, içme ve kullanma suyu ile tarımsal amaçlı soğuk hava depoları tarifesindeki kamu yararına sübvansiyonların ortadan kaldırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Elektrik tarifesinde diğer 1 grubunda yer alan resmi okul, hastane, sosyal ve kültürel alanlar, dernek ve vakıflar için uygulanan tarifeye yapılan yüzde 18.92 oranındaki zam ile konutlara yapılan yüzde 9,58'lik zammın neredeyse 2 katı zam yapıldı. Elektrik tarifesinde Diğer 2 grubundaki tarifeden yararlanan içme ve kullanma suyu ile tarımsal amaçlı soğuk hava depoları da yüzde 18,71 zamlı yeni fiyatlar üzerinden elektrik kullanabilecek. Bu durum özellikle içme ve kullanma suyu için belediyelerin elektrik faturasının yükselmesine ve vatandaşın ödediği su bedelinin de doğrudan zamlanmasına yol açacak. Ekim 2011'den itibaren geçerli olan yeni tarife ile konut kullanıcılarının elektrik faturalarına 4 yılda kümülatif olarak yapılan zam da yüzde 88,80 oranına ulaşıldı. Dört kişilik bir ailenin en asgari düzeyde yaşam standardı esas alınarak, 230 kilovat saatlik aylık tüketim yaptıkları göz önünde bulundurulduğunda, faturaları bir önceki aya göre 6 lira artarak 68,70 liraya yükseldi''