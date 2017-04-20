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Emniyetten YSK protestolarıyla ilgili 'gözaltı' açıklaması: Gezi'ye benzer olaylar başlatmaya çalışıyorlar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 19 kişini gözaltına alındığını duyurdu

20 Nisan 2017 14:25

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz zarf ve pusularla ilgili kararını protesto eden 19 kişini yapılan operasyonla gözaltına alınmasına ilişkin gerekçeyi açıkladı. Yapılan açıklamada gözaltına alınan protestocuların Gezi Parkı eylemlerine benzer olaylar başlatmaya çalıştıkları iddia edildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Çağatay Kenarlı'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 'Hayır' eylemleriyle ilgili yapılan operasyonlarda 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Konuya ilişkin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 18 maddelik anayasa değişikliği teklifi sonucunda 16 Nisan Pazar günü yapılan halk oylamasından çıkan ‘Evet’ kararının meşru olmadığını iddia ederek il genelinde gerçekleşen protesto eylemlerinde grupları provoke ederek, gerek sosyal medya üzerinden gerek izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile halkı kin nefret ve düşmanlığa sevk eden, 2013 yılında ülkemiz genelinde yaşanan gezi olaylarına benzer olayları başlatmaya çalışarak referandumun iptal/tekrar edilmesini sağmaya çalıştığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda 19 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır"

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İstanbul Emniyet MüdürlüğüYüksek Seçim KuruluGezi Parkı eylemleri

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