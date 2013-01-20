Emniyet'ten uyarı: İlişkiye girdiğiniz kişiye dikkat edin, AIDS'li olabilir!

Mersin'de arkadaşları tarafından şikayet edilen İ.E adlı bir transseksüelin yıllardır AIDS hastası olmasına rağmen onlarca kişiyle birlikte olduğu ortaya çıktı. Polis transseksüellerle ilgili yasal bir düzenleme olmadığı ve İ.E hakkında kimsenin davacı olmaması üzerine serbest bıraktı. Serbest bırakılmasının ardından, Mersin Emniyet Müdürlüğü, halkı uyararak, kendi sağlıkları için dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Diğer transseksüeller şikâyet etti

Habertürk'ün haberine göre, Mersin'de geçtiğimiz günlerde bir grup transseksüel, Mersin Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe vererek AIDS hastası İ.E. adlı transseksüelin, AIDS olmasına karşın, sürekli farklı kişilerle birlikte olduğunu ve İ.E hakkında işlem yapılmasını istedi. Verilen dilekçe üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Ekipleri, İ.E'yi gözaltına alarak sağlık kontrolünden geçirdi. Yapılan muayenede İ.E.'nin AIDS hastası olduğu ve bir süre tedavi gördüğü belirlendi.

Uzun zamandır AIDS hastası olduğunu bile bile çok sayıda kişi ile birlikte olduğu belirlenen İ.E ile ilgili yasal bir yaptırım olmadığı için sadece Kabahatler Kanunu çerçevesinde çevreye rahatsızlık vermek ve trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından para cezası yazan polis daha sonra serbest bıraktı.

Sağlığınıza dikkat edin

Yapılan muayenin ardından AIDS hastası olduğu ortaya çıkan İ.E hakkında yasal işlem yapamayan Mersin Emniyet'i, bu tür zührevi hastalık ve tehlikelere karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.