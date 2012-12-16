Emniyet'ten tüm polislere zırh delen 'hollow point' mermi geliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, polislere "zırh delen" mermi olarak da bilinen "hollow point"lerden alacak.

Mevcut mermiler silhalı saldırganlar üzerinde etkisiz kaldığı gerekçesiyle tüm polisler için "hollow point" mermiler alınıyor.

Tolga Şardan'ın Milliyet'teki haberine göre; son dönemdeki bazı olaylarda polisin kullandığı mermilerin kendisine saldıranları durdurmaya yetmemesi üzerine teşkilat harekete geçti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar'ın verdiği talimatla daha etkili mermiler almak için ihale işlemleri başlatılırken, "hollow point" denilen çukur uçlu zırh delici özellikli mermilerde karar kılındı.

3 milyon adet alınarak her polise dağıtılacak olan bu mermiler, hedefe normal girip çok daha geniş bir delik açarak çıkıyor ve büyük hasar bırakıyor.

Hollow point'leri şu an sadece özel harekâtçılar kullanıyor.

Bu tip mermiler dünyada da tartışma konusu. ABD, İngiltere gibi ülkelerde polis taşıyor ancak kullanımı büyük tepki yaratıyor.