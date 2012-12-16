T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emniyet'ten tüm polislere zırh delen 'hollow point' mermi geliyor

Son dönemdeki bazı olaylarda polisin kullandığı mermilerin kendisine saldıranları durdurmaya yetmemesi üzerine teşkilat harekete geçti

16 Aralık 2012 11:11

Emniyet Genel Müdürlüğü, polislere "zırh delen" mermi olarak da bilinen "hollow point"lerden alacak.

Mevcut mermiler silhalı saldırganlar üzerinde etkisiz kaldığı gerekçesiyle tüm polisler için "hollow point" mermiler alınıyor.

Tolga Şardan'ın Milliyet'teki haberine göre; son dönemdeki bazı olaylarda polisin kullandığı mermilerin kendisine saldıranları durdurmaya yetmemesi üzerine teşkilat harekete geçti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar'ın verdiği talimatla daha etkili mermiler almak için ihale işlemleri başlatılırken, "hollow point" denilen çukur uçlu zırh delici özellikli mermilerde karar kılındı.

3 milyon adet alınarak her polise dağıtılacak olan bu mermiler, hedefe normal girip çok daha geniş bir delik açarak çıkıyor ve büyük hasar bırakıyor.

Hollow point'leri şu an sadece özel harekâtçılar kullanıyor.

Bu tip mermiler dünyada da tartışma konusu. ABD, İngiltere gibi ülkelerde polis taşıyor ancak kullanımı büyük tepki yaratıyor.

ETİKETLER

mermihollow pointpolisemniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24